18 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu, Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada operasyon kapsamında 52 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, 20 milyar liralık para transferi tespit edildiği ifade edildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün; yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.

20 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ

Bunun üzerine; söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, Türkiye'de bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA