18 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu, Çok Sayıda Gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada operasyon kapsamında 52 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, 20 milyar liralık para transferi tespit edildiği ifade edildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün; yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı bir panel yönetimi sergilediği ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.

20 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ

Bunun üzerine; söz konusu illegal finansal ekosistem ve katmanlama faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar TL para trafiği ve hacmi olduğu tespit edildi. Bu meblağın, Türkiye'de bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından tespit edilen en yüksek tutar olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Özkan Yalım'ın Mal Varlıklarına El Konuldu: TMSF Kayyum Olarak Atandı Özkan Yalım'ın Mal Varlıklarına El Konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısını Ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısını Ağırladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Manisa'da Aile Katliamı: Sabaha Karşı 4 Kişilik Aileyi Öldürdü! İşte Kan Donduran Olayın Ayrıntıları Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
'Gerçek Vaad 4' Operasyonunda 88’inci Dalga: İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı