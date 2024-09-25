17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Adaletten Kaçamadı

Hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Gaziantep’te jandarmadan kaçamadı.

17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Adaletten Kaçamadı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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