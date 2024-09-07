17 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu! Yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

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17 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu! Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir yıldır aranan Y.K, sahte kimlikle yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA

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