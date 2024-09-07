17 Yaşındaki Motosikletli Doğum Gününden 2 Gün Sonra Kazada Öldü
Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, Hüseyin Eker'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, H.G yönetimindeki 34 DMG 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Yola savrulan Eker ve motosikletteki İ.Ö. (17) yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İ.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Eker'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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