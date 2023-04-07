17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!

Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun bugün okurla buluşan kitabı “SS”, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Kitapta, AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuran Alagöz’ün bir çocuğa tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.