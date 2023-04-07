17 yaşındaki kıza tecavüz etti, devlet yetkilileri ile olan fotoğraflarıyla korkuttu!
Sadullah Alagöz isimli iş insanı, 17 yaşındaki E.M.’ye tecavüz ettiği ve küçük kızı susturmak için devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden iş insanı Sadullah Alagöz’ü bakanlık makamında ağırladığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ifadesi dahi alınmamışken şüpheli Alagöz’e hediyeler verdi.
Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun bugün okurla buluşan kitabı “SS”, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Kitapta, AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuran Alagöz’ün bir çocuğa tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.
Bir anne ve E.M. adlı 17 yaşındaki kızı geçen sene yabancı bir ülkeden Türkiye’ye geldi. Ticaret yapmak isterlerken iş insanı adamı Sadullah Alagöz’le tanışarak bir kafede ortak oldular. Ancak Alagöz’ün, bir anlaşmazlık gerekçesiyle görüştüğü E.M’ye tecavüz ettiği iddia edildi.
‘KİMSE DUYMUYORDU’
Soruşturma dosyasındaki ifadesine göre, E.M. tecavüz öncesi şunları yaşadı: “Telefonundan Instagram’ını açtı, siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ‘Ben başkan olacağım, polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi’ dedi. Çok korktum, özür diledim.”