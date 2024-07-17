Ehliyetsiz Sürücü Tehlike Saçtı! 2 Motosikletli Yaralandı

Bolu'da 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ehliyetsiz Sürücü Tehlike Saçtı! 2 Motosikletli Yaralandı

Bolu'da Gölyüzü Mahallesi Bahar ve İlhan sokakların kesiştiği noktada, E.B. idaresindeki otomobil, bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücüsü E.B.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ HIZ KESİCİ KASİS İSTEDİ

Kazanın yaşandığı yerde bir araya gelen mahalleli, bölgede hız kesici kasis uygulamasının başlamasını istedi. Daha önce 2 kere trafik komisyonuna başvuru yaptığını belirten Gölyüzü Mahallesi Muhtarı Oğuz Can, "Mahallemizde ciddi trafik sorunu ve yoğunluğu var. Biz mahallemize, belirtilen yerlere hız kesici istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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