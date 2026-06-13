16 Yıllık Sis Perdesi Topuk Kanıyla Aralandı: Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’da 2010 yılında gerçekleşen ve faili meçhul kalan bebek ölümü davasının çözüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulama sayesinde bebeğin annesi ve suça iştirak eden kardeşi 16 yıl sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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