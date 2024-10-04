16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kazada Öldü

Adana Ceyhan'da TIR çarpışan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuri Yediç, hayatını kaybetti.

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16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kazada Öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Nuri Yediç’in kullandığı 01 AVE 120 plakalı motosiklet, Hasan T. yönetimindeki 01 YZ 619 plaka TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yediç, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Hasan T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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