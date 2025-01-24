16 Yaşındaki Genç Korkunç Kazada Can Verdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma düştü. Kazada 16 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralandı.

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16 Yaşındaki Genç Korkunç Kazada Can Verdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası'nda saat 16.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 AEG 644 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten uçuruma düşen araçta sıkışan Mustafa Tuna'nın cansız bedeni çıkarıldı. Araçta yaralanan Ali K. ve Salih S. ise ekiplerce kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Tuna'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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