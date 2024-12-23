16 Yaşındaki Defne Türkiye’nin En Genç Kadın Pilot Adayı Oldu

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Defne Özcan, babası Önder Özcan (50) gibi, çocukluğundan bu yana gökyüzü hayaliyle büyüdü. Baba-kız, hayallerini gerçekleştirmek ve gökyüzüyle buluşmak için, 2023 yılının Mart ayında, Yunuseli Havaalanı’ndaki özel bir uçuş okulunun 'Amatör Havacılık Sertifika Programı'na kayıt yaptırdı.

Babasıyla beraber 6 saat uçuş, 10 saat yer dersinden oluşan programı başarıyla tamamlayıp sertifikasını alan Defne, lisans eğitimine devam etti. Hava hukuku, operasyon planlama, insan performansı ve limitleri, haberleşme, meteoroloji, acil durum prosedürleri, seyrüsefer ve operasyon usulleri derslerini, 45 saatlik teorik eğitimle tamamlayan Defne Özcan, 5 öğretmen pilotla birlikte toplam 18 saatlik 13 uçuş görevini de başarıyla tamamlayıp, 19’uncu saatinde ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi.

‘TARİHİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK’

Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümünde, tek motorlu kırmızı uçağıyla, Yunuseli Havaalanı’ndan kalkış yapıp, ilk solo uçuşunu yaparak, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan Defne Özcan, gökyüzünde yaşadığı deneyimi ve onu, henüz ehliyet bile alamayacak yaştayken, semaya taşıyan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“Uçuş merakım aslında küçüklüğümden beri vardı. Ve geçen sene mart ayında ilk defa Yunuseli Havaalanı'na geldim ve burada bir deneyim uçuşuna çıktım. Deneyim uçuşundan sonra, gerçekten çok sevdim ve bambaşka bir duygu olduğunu fark ettim. Devam etmek istedim. Ardından 'Amatör Havacılık Sertifika Programı'na başladım ve bu programı tamamladıktan sonra da şu anda Ultralight Pilot Lisans eğitimimi alıyorum. 27 Ekim'de de ilk solo uçuşumu gerçekleştirdim ve bu sayede Türkiye'nin en genç yaşta solo uçan kişisi oldum. Tarih gerçekten çok güzel denk geldi ve anlamı gerçekten çok büyük. Cumhuriyet’in 101’inci yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek, en genç kişi olarak tarif edilemez. Çok güzel bir duyguydu.”

‘MÜKEMMEL BİR DUYGU’

Heyecan, mutluluk ve endişe gibi tüm duyguları aynı anda yaşadığı ilk solo uçuşuna, pilotların solo uçuş videolarını izleyerek hazırlandığını söyleyen Defne Özcan, “Şu anda tek başıma havadayım. Sadece ben varım, bütün kontrol benim elimde. Bu gerçekten insana çok öz güven kazandırıyor ve havada tek başına olmak mükemmel bir duygu” diye konuştu.

‘SABİHA GÖKÇEN’İN YOLUNDAN GİDİYORUM’

16 yaşında tek başına uçmayı, kendi hayalinden öte, toplumsal bilinç oluşturmak için gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu, dünyanın da ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in izinden gittiğini söyleyen Özcan, UPL için uçuş ve teorik eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

‘PİLOT DENİLİNCE AKLA ERKEK SİLÜETİ GELİYOR’

Uçuş Okulu İletişim Direktörü ve SMS Yöneticisi Zehra Savaş (40) ise Türkiye’nin en genç kadın pilotlarından Nisa Naz Uzunoğlu’na da eğitim verdiklerini belirtti.

Havacılık sektöründeki kadın gücüne dikkat çeken Savaş, “Pilot denilince akla bir erkek silüeti geliyor. Aslında biz kadınlar, dünya tarihinde de çok önemli tarih yazdık. Bizim havacılık tarihimizde de Sabiha Gökçen gibi bir tarihimiz var. Ona da atıfta bulunarak gençlerimizi hazırladık. Apron bölgesinde bu kadar erkeğin içinde bir kadın olarak ve kendi hemcinslerimi bir de yaşı küçük olarak hazırlarken tabii ki gurur duydum. Apronda uçağımızı hazırlarken, uçağımızın motor kontrollerini yaparken, yakıtlarını koyarken, kadın gücü olarak burada, kırmızı ve pembe kanatlarımızla burada olmak, bizim için de gurur verici” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA