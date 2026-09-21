16 Yaşındaki Çocuk Annesini Öldürüp Yanındaki Kişiyi Ağır Yaraladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı annesi İpek İpek’i tabancayla vurarak katletti. Olayda annesinin yanında bulunan H.T.’yi de ağır yaralayan genç, cinayetin ardından kayıplara karıştı.

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16 Yaşındaki Çocuk Annesini Öldürüp Yanındaki Kişiyi Ağır Yaraladı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen aile içi şiddet olayı, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı.

Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir adreste bulunan 16 yaşındaki B.İ., annesi 34 yaşındaki İpek İpek ve yanlarında bulunan H.T. arasında iddiaya göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.İ., yanındaki tabancayla annesi İpek İpek ve H.T.’ye ateş etti.

ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek İpek, kurtarılamadı. İpek’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

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