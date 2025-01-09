16 Sayfalık ‘Cinayet Manifestosu’ Kan Dondurmuştu, Baltalı Saldırgan Ne Kadar Ceza Alacak?

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takan 19 yaşındaki Arda Küçükyetim isimli saldırgan, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda dehşet saçmıştı.

DEHŞETİ SANİYE SANİYE KAYDETMİŞTİ

Çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, korku bu anları da kameraya kaydetmişti.

İFADESİ KAN DONRDURMUŞTU

Dehşete düşüren saldırının ardından konuşan Arda Küçükyetim yaklaşık 7 ay önce internette tanıştığı ve İngilizce sohbet ettiği bir kişinin okulda silahlı eylem yapacağına dair söylemlerde bulunduğunu ve kendisinin de Eskişehir'de yapmak istediği eylemler konusunda destek olduğunu açıklamıştı.

“İNSAN SEVMEDİĞİM İÇİN YAPTIM”

Küçükyetim, “Canlı yayın açarak cami bahçesinde oturan kişilere hücum yeleğimden çıkardığım balta ile öldürmek maksatlı saldırdım. Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan 'dur' şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım” demişti.

16 SAYFALIK MANİFESTO HAZIRLAMIŞTI

Emniyet tarafından hazırlanan inceleme raporunda ise Arda Küçükyetim'in saldırı öncesi yayınladığı 16 sayfalık 'manifesto' metninde saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan saldırgan hakkında hazırlanan 37 sayfalık iddianame, Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

100 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede sanık Arda Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

İddianamede Arda Küçükyetim'in bıçaklı saldırıları öncesinde internette 'cinayetin cezası kaç yıl' ve 'annenizin mutfağında bomba yapımı' ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi. Aynı zamanda saldırganın adli tıp kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu da ifade edildi.

Kaynak: DHA