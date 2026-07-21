16 İlde Siber Suç Operasyonu! 20 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli 16 ilde banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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16 İlde Siber Suç Operasyonu! 20 Şüpheli Gözaltında
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İstanbul merkezli 16 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlar aracılığıyla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan kişilerin, 'hesapçı' olarak tabir edilen kişiler temin eden, bu kişilerle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini 'atıcı' olarak tabir edilen kişilere ileten şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin hesapçıların banka hesaplarına aktarılmasını sağladıkları, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri belirlendi. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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