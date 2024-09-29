16 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı: Hzır Olun Çok Kuvvetli Geliyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı çok bulutlu, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir. Özellikle akşam saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

Edirne: 15°C - 21°C, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak.

İstanbul: 16°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak.

Kırklareli: 13°C - 19°C, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak.

Kocaeli: 19°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

EGE

Ege Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 11°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak.

İzmir: 18°C - 25°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak.

Manisa: 17°C - 25°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak.

Muğla: 15°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Isparta ve Antalya'nın doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Batı Akdeniz'de 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Adana: 21°C - 32°C, az bulutlu.

Antalya: 23°C - 25°C, yarın sağanak yağış bekleniyor.

Hatay: 19°C - 31°C, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde sağanak.

Isparta: 14°C - 22°C, yarın sağanak bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve batısında 40-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

Ankara: 15°C - 27°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Eskişehir: 13°C - 17°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Konya: 14°C - 28°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Yozgat: 12°C - 26°C, az bulutlu.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.

Bolu: 12°C - 20°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Düzce: 16°C - 23°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Sinop: 20°C - 28°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

Zonguldak: 17°C - 20°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Amasya: 15°C - 33°C, az bulutlu.

Artvin: 15°C - 26°C, öğleden sonra yerel sağanak.

Samsun: 18°C - 28°C, az bulutlu.

Trabzon: 21°C - 28°C, az bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Erzurum: 5°C - 20°C, öğleden sonra yerel sağanak.

Kars: 3°C - 18°C, az bulutlu.

Malatya: 14°C - 30°C, az bulutlu.

Van: 8°C - 20°C, az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 13°C - 32°C, az bulutlu.

Gaziantep: 17°C - 32°C, az bulutlu.

Siirt: 17°C - 31°C, az bulutlu.

Şanlıurfa: 22°C - 33°C, az bulutlu.