16 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yapıldı: Hzır Olun Çok Kuvvetli Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak yağışların etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşeceği öngörülüyor. Özellikle İstanbul dahil 16 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
MGM'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile bazı illerde (Osmaniye, Erzurum, Hakkari, Kahramanmaraş, Hatay, Rize, Artvin) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sağanakların, Marmara ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA BEKLENEN HAVA DURUMU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. Bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen yağışların Salı günü akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor. AKOM'un açıklamasında, “İstanbul’da sıcaklıkların 27-29 derece arasında seyreden yaz değerlerinden, kuzeyli rüzgarların (Karayel) etkisiyle 8-10 derece birden azalacağı” ifade edildi. Ayrıca, sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacağına dikkat çekildi.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Tahminlere göre, batı kesimlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacak. Diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif esmekle birlikte, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN ÖNLEM UYARISI
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli yağışların yaşanabileceği uyarısı yapılırken, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar (50-70 km/saat) nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Marmara Bölgesi'nde hava durumu parçalı çok bulutlu, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecektir. Özellikle akşam saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.
Edirne: 15°C - 21°C, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak.
İstanbul: 16°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak.
Kırklareli: 13°C - 19°C, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak.
Kocaeli: 19°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
EGE
Ege Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Güney Ege kıyılarında 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar: 11°C - 20°C, yerel kuvvetli sağanak.
İzmir: 18°C - 25°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak.
Manisa: 17°C - 25°C, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak.
Muğla: 15°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Isparta ve Antalya'nın doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Batı Akdeniz'de 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Adana: 21°C - 32°C, az bulutlu.
Antalya: 23°C - 25°C, yarın sağanak yağış bekleniyor.
Hatay: 19°C - 31°C, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde sağanak.
Isparta: 14°C - 22°C, yarın sağanak bekleniyor.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve batısında 40-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.
Ankara: 15°C - 27°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Eskişehir: 13°C - 17°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Konya: 14°C - 28°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Yozgat: 12°C - 26°C, az bulutlu.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerden 40-70 km/saat hızla esecek.
Bolu: 12°C - 20°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Düzce: 16°C - 23°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Sinop: 20°C - 28°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Zonguldak: 17°C - 20°C, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Amasya: 15°C - 33°C, az bulutlu.
Artvin: 15°C - 26°C, öğleden sonra yerel sağanak.
Samsun: 18°C - 28°C, az bulutlu.
Trabzon: 21°C - 28°C, az bulutlu.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, doğusunda zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.
Erzurum: 5°C - 20°C, öğleden sonra yerel sağanak.
Kars: 3°C - 18°C, az bulutlu.
Malatya: 14°C - 30°C, az bulutlu.
Van: 8°C - 20°C, az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 13°C - 32°C, az bulutlu.
Gaziantep: 17°C - 32°C, az bulutlu.
Siirt: 17°C - 31°C, az bulutlu.
Şanlıurfa: 22°C - 33°C, az bulutlu.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Meteoroloji, aşağıdaki iller için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı:
Balıkesir,
Bilecik,
Bolu,
Bursa,
İstanbul,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kocaeli,
Sakarya,
Sinop,
Tekirdağ,
Zonguldak,
Bartın,
Yalova,
Karabük,
Düzce.