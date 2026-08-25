16 Gündür Eylemde Olan Madencilere Gözaltı: Aralarında Başaran Aksu da Var
Ankara'da 16 gündür eylem yapan madenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yıldızlar SSS Holding'ten aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için Ankara'ya gelen işçiler eylemlerinin 16'ncı gününde gözaltına alındılar.
Bağımsız Maden İş, gözaltı haberini şu sözlerle duyurdu: "Gözaltına alınıyoruz! Bir holdinge söz geçiremeyenler madencileri gözaltılarla yıldırmak istiyor. Bu aşağılama, bu cüret hepimizedir!"
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: