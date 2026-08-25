16 Gündür Eylemde Olan Madencilere Gözaltı: Aralarında Başaran Aksu da Var

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Yıldızlar SSS Holding'ten aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için Ankara'ya gelen işçiler eylemlerinin 16'ncı gününde gözaltına alındılar.

Bağımsız Maden İş, gözaltı haberini şu sözlerle duyurdu: "Gözaltına alınıyoruz! Bir holdinge söz geçiremeyenler madencileri gözaltılarla yıldırmak istiyor. Bu aşağılama, bu cüret hepimizedir!"

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