158 Bin Lira Cezası Var: Bunu Yapmayan Ev Sahibi Yandı
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe güvenilirliği artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan "Doğrulanmış İlan" sistemi ile emlak ilanlarının doğruluğu ve güvenilirliği sağlanacak. İşte detaylar...
Yapılan bu yeni düzenlemeyle, vatandaşlar e-Devlet üzerinden emlakçılara yetki verecek ve yetkilendirilen emlakçılar, aldıkları bu yetki doğrultusunda ilanlarını emlak portallarına girebilecek. Bu ilanlar, "doğrulanmış ilan" olarak yayınlanacak ve sahte ilanlarla karşılaşma riski büyük ölçüde azalacak.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye girecek ve 2025 itibarıyla emlak ticaretinde zorunlu hale gelecek. Bu sistemle, taşınmaz ilanları yalnızca taşınmaz sahibinin kendisi, yakın akrabaları ya da yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, emlakçıların e-Devlet üzerinden taşınmaz ticareti yetki belgesi almadan ilan girişi yapamayacağını belirtti. Yetki belgesi olmayan emlakçılar, ilanlarını sisteme kaydedemeyecek. Bakan Bolat, bu düzenlemenin ilan kirliliğini önlemeyi, tüketici mağduriyetlerini azaltmayı ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerine son vermeyi amaçladığını vurguladı.
Yeni düzenleme kapsamında, mevzuata aykırı hareket edenler için 158 bin 460 TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. Uygulama, vatandaşlar ve sektör paydaşları için kademeli olarak hayata geçirilecek.
Bakan Bolat, elektronik ortamda yayınlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğini belirtti ve sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanların da sıkı denetime tabi olacağını açıkladı. Sisteme entegre olmadan verilen ilanlar kaldırılacak ve doğrulanmayan ilanlar yayınlanamayacak.
Ayrıca, taşınmaz sahiplerinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi verebileceğini ve ilanlarda il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer verilmesinin zorunlu olduğunu ekleyen Bolat, bakanlığın sistemin geliştirilmesi için sektördeki tüm paydaşların görüşlerini almaya devam edeceğini belirtti.