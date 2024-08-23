158 Bin Lira Cezası Var: Bunu Yapmayan Ev Sahibi Yandı

Yapılan bu yeni düzenlemeyle, vatandaşlar e-Devlet üzerinden emlakçılara yetki verecek ve yetkilendirilen emlakçılar, aldıkları bu yetki doğrultusunda ilanlarını emlak portallarına girebilecek. Bu ilanlar, "doğrulanmış ilan" olarak yayınlanacak ve sahte ilanlarla karşılaşma riski büyük ölçüde azalacak.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye girecek ve 2025 itibarıyla emlak ticaretinde zorunlu hale gelecek. Bu sistemle, taşınmaz ilanları yalnızca taşınmaz sahibinin kendisi, yakın akrabaları ya da yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilecek.