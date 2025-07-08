1500 Keklik İzmir'de Doğaya Bırakıldı

Hava sıcaklığının artmasıyla ölümlere neden olan keneler için alarma geçilirken İzmir'de 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

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1500 Keklik İzmir'de Doğaya Bırakıldı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerinde 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

DKMP'ye bağlı üretim istasyonlarında yetiştirilen 1500 kınalı keklik Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerine getirildi.

Foça ilçesindeki salım işlemi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı askeri bölgede yapıldı. Söz konusu askeri bölgede avın tamamen yasak olması nedeniyle, kekliklerin bırakıldığı bu alanların, yaban hayvanlarının güvenle çoğalabileceği doğal yaşama dönüşmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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