1500 İş Makinesiyle Darbe Girişimine Barikat: Hayri Baraçlı, İBB'nin Darbecilere Nasıl Geçit Vermediğini Anlattı

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15 Temmuz gecesi İstanbul’da darbe girişimine karşı yürütülen direniş yalnızca vatandaşların meydanlara çıkmasıyla sınırlı kalmadı. Belediye otobüslerinden çöp kamyonlarına, kepçelerden ağır iş makinelerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yüzlerce araç, darbecilerin hareket alanını daraltmak amacıyla kritik noktalara sevk edildi. Yaklaşık 1500 iş makinesi ve 3 bin personelin katıldığı bu büyük seferberliğin koordinasyonunda, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı önemli rol üstlendi.

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Baraçlı, o gece belediyenin tüm araç, personel ve lojistik imkânlarının harekete geçirilmesini sağlayan isimlerin başında yer aldı.

'BİNAMIZ İŞGAL EDİLMİŞTİ'

Hayri Baraçlı tv100 ekranlarında yaşananları şöyle anlattı: "O gecenin harareti çok yüksekti. Saraçhane’de İBB önünde toplanan vatandaşlarımızla oradaydık. Binamız işgal edilmişti. Sadece Büyükşehir binası değil AKOM da işgal edilmişti. Çalışmaları çok yakından takip ederek süreci önemli müdahalelerle yerine getirme gayretinde olduk.

500 ARAÇ HAREKETE GEÇTİ

Bu çalışmaları yaparken çeşitli noktalardaki arkadaşlarımızla da irtibata geçtik. Yaklaşık bin 500 araç ve 3 bin araçla müteahhit firmamız sahada faaliyetlerimize destek oldu.

Konu sadece Saraçhane değildi. Silivri ve Yenikapı bölgesinde de farklı müdahaleleri yapma gayretinde olduk. Belediye hizmetlerinin de yerine getirilmesi için de çalışmalarımız devam etti. Bu darbe girişimi bizleri farklı bir boyuta sevk edildi. Sadece kendi çalışanlarımızla değil, asfalt çalışmalarımızı yapan müteahhit firmamızın da faaliyetleri çalışmalarımızı yerine getirmemize neden oldu. Çalışmalarımız devam ederken orada yaralanan vatandaşlarımızın hastaneye sevkiyatı ve 17 şehidimiz belediye binamızda vuku buldu.

Bunlar derin üzüntü gerektiren konular, bizler de bu noktada tedbirlerimizi alıyoruz. Kocaeli’de de çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile beraber Milli İrade Meydanı’nda bugünün kutlamalarını gerçekleştireceğiz.

'İNŞALLAH İYİ DERS ÇIKARIRIZ'

Hissettiklerimizi anlatmak çok mümkün değil, sahada yaşadıklarımız vardı. Yenikapı’daki helikopter pistine yaptığımız müdahale ve helikopter pistine inişleri engellemek için yaptığımız çalışmalar. Silivri’den gelen birliklerin önünü kesebilmek için E-5’te yaptığımız uygulamalar. Tüm çalışanlarımızla beraber heyecan içinde süreci devam ettirdik. Yaralanan ve şehit olan vatandaşlarımız bize çok fazla acı verdi. Biz de o çerçevede çalışmalarımızı yaptık. Bunlar bize büyük dersler oluyor, inşallah iyi ders çıkarırız diye düşünüyorum.

Kocaeli’de anma programları bugün gerçekleşecek. Sabahtan başlayan programlarımız devam ediyor. Akşam bir yemek programımız olacak, ardından şehir yürüyüşümüz gerçekleşecek. Burada Milli İrade Meydanı’nda ‘Toprağın Hafızası’ konulu bir de şehir tiyatrosu gösterisi gerçekleşecek. Burada bizim önemli olan noktamız tarihe not düşmek. Tüm çalışanlarımızla inşallah tarihe not düşeceğiz ve çalışmalarımız geleceğin Türkiye’sinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek projelerimizle sunma gayretinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın o günkü duruşu ile geleceğin Türkiye’sini oluşturma gayretinde olacağız."

Kaynak: Haber Merkezi