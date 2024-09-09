150 Yaşındaki Ağaçlardan Toplanıyor: Ödemi Atıp, Kanı Temizliyor! Kilosu 200 Liradan Satışı Başladı

Deprem felaketi sonrası facianın izlerini üreterek silen afetzede üreticiler, Hatay Valiliği'nin yakın ilgi ve destekleriyle üreterek kazanmaya devam ediyorlar. Türkiye'de alıç üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık bin dönüm arazide üretim yapılan Belen ilçesinde alıç hasadına başlandı. Günlük 750 TL yevmiyeyle çalışan işçiler tarafından özenle toplanan şifa deposu alıç, kilogram fiyatı 200 TL'den tarlada alıcı buluyor. Kalp ve damar sağlığına olan faydalarıyla bilinen alıç, tüccarlar tarafından yurt dışına da satılıyor.