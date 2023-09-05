150 kişi hastanelik oldu! Belediyeden vatandaşlara uyarı geldi

Amasya’nın Taşova ilçesinde 150 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı geldi.

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150 kişi hastanelik oldu! Belediyeden vatandaşlara uyarı geldi - Resim: 1

Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

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150 kişi hastanelik oldu! Belediyeden vatandaşlara uyarı geldi - Resim: 2

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

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150 kişi hastanelik oldu! Belediyeden vatandaşlara uyarı geldi - Resim: 3

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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150 kişi hastanelik oldu! Belediyeden vatandaşlara uyarı geldi - Resim: 4

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

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