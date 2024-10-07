15 Yaşındaki Kız, Annesini Bıçakladı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız, polis tarafından yakalandı. Anne hastaneye kaldırıldı.

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15 Yaşındaki Kız, Annesini Bıçakladı!

Olay, Menteşe İlçesi Karamehmet mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 15 yaşındaki lise öğrencisi kız ile 46 yaşındaki annesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu genç kız annesini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kız ise gece saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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