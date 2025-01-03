15 Yaşındaki Çocuk Yol Kenarında Ölü Bulunmuştu... Ortaya Çıkan Gerçek Kan Dondurdu: Baba Öldürmüş, Anne Saklamış!

Adana'da 15 yaşındaki çocuğun yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu; bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü ve daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü. Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi.

Evde yapılan aramanın ardından jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kız kardeşi Eylül Dinç ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA