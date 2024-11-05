15 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Telefon Uğruna Canından Oldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir evde sobadan yangın çıktı. 15 yaşındaki Erman Çiftçi, unuttuğu telefonunu almak için eve girdi. Dışarı çıkamayan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Son Güncelleme:
15 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Telefon Uğruna Canından Oldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde sabah saatlerinde sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TELEFONUNU ALMAK İÇİN EVE GİRDİ

Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftçi’nin cansız bedeni, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim OlduHatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim OlduGüncel

Genç Kadının Acı Ölümü! Misafirliğe Gittiği Evde Çıkan Yangında Hayatını KaybettiGenç Kadının Acı Ölümü! Misafirliğe Gittiği Evde Çıkan Yangında Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Yılbaşı Gelmeden Baş Köşeye Alın! Şans ve Uğurun Simgesi: Yılbaşı Çiçeği Nedir? Nasıl Bakılır? Yılbaşı Gelmeden Baş Köşeye Alın! Şans ve Uğurun Simgesi: Yılbaşı Çiçeği Nedir? Nasıl Bakılır?
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Üç Yeni Banka Kuruluyor Resmi Gazete'de Yayımlandı! Üç Yeni Banka Kuruluyor
Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor Kızartma Yaparken Sıçrayan Yağlar İçin En Basit Çözüm: Tavaya 1 Tane Koymak Yetiyor
Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu Hatay'daki Konteyner Kentte Yangın: 3 Konteyner Alevlere Teslim Oldu