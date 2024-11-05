15 Yaşındaki Çocuğun Kahreden Ölümü! Telefon Uğruna Canından Oldu

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde sabah saatlerinde sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TELEFONUNU ALMAK İÇİN EVE GİRDİ

Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftçi’nin cansız bedeni, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA