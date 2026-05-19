15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Kilidi: Bakan Göktaş 6 Ay Süre Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığını ifade eden Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasını amaçlayan yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Kilidi: Bakan Göktaş 6 Ay Süre Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ÜLKEMİZE ÖZGÜ BİR MODEL GELİŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Sanal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medya Kilidi: Bakan Göktaş 6 Ay Süre Verdi - Resim : 1

'6 AY İÇİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk. Süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."

E-DEVLET DAHİL FARKLI DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Göktaş, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını bildirdi. Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini, başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
THY'den 19 Mayıs Jesti, Sadece 2 Gün Geçerli THY'den 19 Mayıs Jesti, Sadece 2 Gün Geçerli
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İYİ Parti'den İstifa Eden Ersin Beyaz'dan Net AK Parti Açıklaması İYİ Parti'den İstifa Eden Ersin Beyaz'dan Net AK Parti Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu
ABD'de İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı! 3 Can Kaybı, Saldırganlar Ölü Bulundu ABD'de İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı!
Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı