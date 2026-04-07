15 Yaş Altına Sosyal Medya Düzenlemesinde Detaylar Belli Oldu: Artık Hizmet Sunamayacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcıların sosyal medya düzenlemesi kapsamında yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alıp 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacağını bildirdi.

'ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE DERİN İZLER'

Göktaş, zararlı içeriklerin, sanal zorbalıkların, kişisel veri ihlallerinin ve manipülatif reklamların çocukların fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekerek, özellikle sosyal medya platformlarında ve çevrim içi oyunlarda maruz kalınan uygunsuz içeriklerin çocukların gelişiminde derin izler bırakabildiğini dile getirdi.

'15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA HİZMET SUNULMAYACAK'

Siber zorbalık vakalarının özgüven kaybına, sosyal izolasyona ve hatta ciddi psikolojik travmalara yol açabildiğini vurgulayan Göktaş, "Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik çeşitli adımlar atılacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak." ifadelerini kullandı.



'EBEVEYNLERE KONTROL ARAÇLARI SUNULACAK'

Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformlarının ebeveyn kontrol araçları sunacağını, ayrıca şikayet ile başvurulara etkin ve kısa sürede cevap verilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulacağını söyledi.

Sosyal ağ sağlayıcıların aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alacağını aktaran Göktaş, "Ayrıca 5651 sayılı Kanun'da oyun, oyun dağıtıcısı, oyun geliştirici ve oyun platformu tanımları yapılacak. Oyun platformları, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA