15 Temmuz'dan beri TSK'dan ihraç edilenlerin sayısı 23 bin 971

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri görüşüldü. Bütçeler üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hükümet adına bütçeleri üzerinde söz aldı.

23 BİN 971 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, "FETÖ ile mücadelemiz de amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir” dedi.

Bakan Güler, şunları söyledi:

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA HUDUTLARIMIZA AİT SERVİS EDİLEN BAZI GÖRÜNTÜLER HİÇBİR ŞEKİLDE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Belirsizlik ve öngörülemezliğin hakim olduğu bu değişken güvenlik ortamı nedeniyle siber saldırılar ve nükleer riskte artış gözlemlenmektedir. Bölgesel çatışmalar, terörizm, hibrit harekat ve vekalet savaşları yaygınlaşmakta; düzensiz göç ve mülteci sorunu, yabancı karşıtlığı ayrıca iklim değişikliği, gıda krizi, salgın hastalıklar ise ortamı daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu kaotik ortamda Milli Savunma Bakanlığı, devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemimiz ile korunmakta; hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz birçok ülkeyle yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen sosyal medya platformlarında hudutlarımıza ait servis edilen bazı görüntüler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kimsenin şüphesi olmasınki hudutları namusu bilen Mehmetçik bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir başarı ve özveriyle görevini yerine getirecektir.

"BU YILIN BAŞINDAN İTİBAREN 2 BİN 67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Ülkemizi uzun yıllardır en çok etkileyen sorunlardan biri de teröre karşı çok boyutlu ve kapsamlı yaklaşım ve terörü kaynağında stratejisiyle mücadele ediyoruz. Bu çerçevede yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. İcra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe serisi harekatlar ve diğer operasyonlar ile bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına getirilirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru da parçalanmıştır.

Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede destansı başarılar kazanan kahraman Mehmetçiğimiz başarılarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmektedir. Operasyonların planlanması ve icrasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır.

"PKK/KCK, PYD/YPG VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE VE IRAK'TAKİ TÜM UNSURLARI İSE MEŞRU HEDEFİMİZDİR"

Ülkemize ve aziz milletimize tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama; güvenli geri dönüşlerini sağlamak için insani yardım ve destek faaliyetleriyle, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz. Yunanistan ile gelişen bu olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi üst düzey görüşmeler ve icra ettiğimiz toplantılarla sürdürmekteyiz. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme ulaştırmaktır. Bununla birlikte barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de her zaman ifade ediyoruz.

"KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMEN EŞİTLİĞİ VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜN TESCİL EDİLMESİ OLMAZSA OLMAZ BİR HUSUSTUR"

Kıbrıs konusunda artık tek ve kesin çözüm uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi Ada’da iki ayrı devlet iki ayrı halk olduğu gerekçesiyle hareket etmektir. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması bizim için önceliklidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olmazsa olmaz bir husustur. Milli meselemiz olan bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye, garanti ve ittifak anlaşması doğrultusunda adanın güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

FETÖ ile mücadelemiz de amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Her an bu hain örgütle mücadelemiz iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

"HAVA KUVVETLERİMİZE AİT 12 UÇAKLA, 225 TONDAN FAZLA SAĞLIK VE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ BÖLGEYE ULAŞTIRILMIŞTIR"

Gazze için ülkemizin gönderdiği insani yardımlar da Mısır’a ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar, Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla, 225 tondan fazla sağlık ve insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. 2 sivil gemi ile de 2 bin 162 ton yardım malzemesi taşınmıştır. Yine, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan Gazzeli kardeşlerimizden, askeri uçaklarımızla Türkiye’ye getirilen hasta sayısı 317’ye ulaşmıştır. Bu vesileyle bir kez daha, Gazze’de yaşanan barbarca saldırıların derhal sonlandırılmasını ve acilen bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz."