'15 Temmuz' Soruşturması: CHP'li Özcan ve Gencay Serbest Bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi için 'tiyatro' ifadesini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'15 Temmuz' Soruşturması: CHP'li Özcan ve Gencay Serbest Bırakıldı
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında darbe girişimine ilişkin 'tiyatro' ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Bahçelievler Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Halk TV'nin haberine göre mahkeme, Aktaş ve Özcan'ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve 15 günde bir karakola giderek imza vermelerine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda darbe girişimine ilişkin 'tiyatro' ifadesini kullandıkları iddiasıyla Aktaş ve Özcan hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.

2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' Soruşturması2 CHP'li Meclis Üyesine '15 Temmuz' SoruşturmasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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