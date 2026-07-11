'15 Temmuz' Soruşturması: CHP'li Gencay Özcan Gözaltına Alındı

Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma programında darbe girişimine ilişkin 'tiyatro' ifadesini kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Gencay Özcan gözaltına alındı.

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'15 Temmuz' Soruşturması: CHP'li Gencay Özcan Gözaltına Alındı
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında darbe girişimine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Gencay Özcan gözaltına alındı.

Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili olan Özcan, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Halk TV'nin haberine göre savcılığın talebi doğrultusunda Özcan hakkında gözaltı kararı verildi. Özcan'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda darbe girişimine ilişkin 'tiyatro' ifadesini kullandıkları iddiasıyla CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması kapsamında yürütüldüğünü açıklamış, şüphelilerin ifadelerinin alınması için kolluk birimlerine talimat verildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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