15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşların gündemine geldi. Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma resmi tatillerde vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılıyor. 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

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15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretsiz Mi? - Resim: 1

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

Kaynak: AA

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