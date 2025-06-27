15 Temmuz Köprüsü’nde Korkunç Olay! Görenler Çığlık Çığlığa Kaldı, Korkulukları Aşıp İntihar Etti

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atlayarak intihar etti.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Deniz polislerinin Ortaköy iskelesine çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin üzerinde 41 yaşındaki İlhan Arık adına bir kimlik tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerin ardından adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA