15 Temmuz Köprüsü’nde Korkunç Olay! Görenler Çığlık Çığlığa Kaldı, Korkulukları Aşıp İntihar Etti

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkulukları aşan bir erkek suya atlayarak intihar etti. Hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken kimliği de tespit edildi. İntihar eden kişini 41 yaşındaki İlhan Arık olduğu öğrenildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Köprü üzerinde aracından inerek korkulukları aşan bir kişi, boğaza atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Köprüsü’nde Korkunç Olay! Görenler Çığlık Çığlığa Kaldı, Korkulukları Aşıp İntihar Etti - Resim : 1

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Deniz polislerinin Ortaköy iskelesine çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin üzerinde 41 yaşındaki İlhan Arık adına bir kimlik tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerin ardından adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

15 Temmuz Köprüsü’nde Korkunç Olay! Görenler Çığlık Çığlığa Kaldı, Korkulukları Aşıp İntihar Etti - Resim : 2

Kaynak: DHA

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15 Temmuz
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