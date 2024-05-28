1,5 milyon sahte doları piyasaya süreceklerdi: Şebeke yakalandı

İstanbul'da Irak'ta yapılmış sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeye yönelik operasyonda 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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1,5 milyon sahte doları piyasaya süreceklerdi: Şebeke yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip Türkiye'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı.

Aramalarda 28 bin dolar sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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