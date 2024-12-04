15 Milyon Liralık Sır! Çözenin Başına Talih Kuşu Konacak ama Dokunmak Neredeyse İmkansız

İtalya’da yanardağın patlaması sonrasında yerle bir olan kentte ortaya çıkan, dokunulduğunda neredeyse tozlaşacak bin 800 papirüsün çözülmesi için bir yarışma başlatıldı. 2 bin yıllık gizemi çözen kişiye 15 milyon TL ödül verilecek.

15 Milyon Liralık Sır! Çözenin Başına Talih Kuşu Konacak ama Dokunmak Neredeyse İmkansız

MS 79 yılında, Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonrasında İtalya’nın Pompeii ve Herculaneum kentler, yerle bir oldu. Herculaneum'da, “Herculaneum Parşömenleri” olarak adlandırılan yaklaşık bin 800 papirüs tomarı bulundu.

Antik Yunan ve Roma dünyasına ait edebi, felsefi metinler barındırdığı düşünülen bu papürüsler için araştırmalar yapıldı.

15 Milyon Liralık Sır! Çözenin Başına Talih Kuşu Konacak ama Dokunmak Neredeyse İmkansız - Resim : 1

ÇOK HASSAS, HER AN TOZA DÖNÜŞEBİLİR

Hasar aldığı için dokunmanın neredeyse imkansız olduğu, her an toza dönüşebilecek olan papürüsler için bilim insanları, X-ışını taramaları, yapay zeka ve mürekkep algılama teknolojilerini geliştirdi.

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Diamond Light Source tarama tesisinde gerçekleştirdikleri son çalışmada, PHerc.172 adlı bir parşömenin üzerindeki bazı Yunanca kelime parçalarını ortaya çıkardı. Ancak metnin tamamının çözülebilmesi için daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

15 Milyon Liralık Sır! Çözenin Başına Talih Kuşu Konacak ama Dokunmak Neredeyse İmkansız - Resim : 2

15 MİLYONLUK ÖDÜL

Bilim insanları, Herculaneum parşömenlerindeki gizli metinleri tamamen ortaya çıkarabilecek algoritmaları geliştirmek için dünya çapında bir yarışma başlattı. Buna göre, yarışmayı kazanan yetenekli mühendislere 400 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) ödül verilecek.

15 Milyon Liralık Sır! Çözenin Başına Talih Kuşu Konacak ama Dokunmak Neredeyse İmkansız - Resim : 3

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Kaynak: NTV

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