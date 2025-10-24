1,5 Milyar TL’lik Yasa Dışı Bahis… ‘Yolyemezler' Suç Örgütüne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Yolyemezler” adlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun’da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerde, örgüt üyelerinin üçüncü şahısların adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aktardıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca örgütün bahis sitelerine entegre özel bir panel sistemi kullandığı ve “dış finans evi” olarak adlandırılan adreslerde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktı.

Finansal incelemeler, örgütün yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığını gösterdi. Operasyon sırasında adreslerde çok sayıda dijital materyal ve suç delili ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

