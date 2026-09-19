1.5 Milyar Liralık Vurgun: İsrail Bağlantılı Forex Çetesinde Gözaltı Sayısı Artıyor

İçişleri Bakanlığı ve MİT koordinasyonunda İstanbul merkezli yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda, firari 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 201'e yükseldi.

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1.5 Milyar Liralık Vurgun: İsrail Bağlantılı Forex Çetesinde Gözaltı Sayısı Artıyor
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İstanbul'da, küresel ölçekte faaliyet gösteren yasa dışı bir finans şebekesine yönelik düzenlenen dev operasyon derinleşerek devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

10 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Operasyonda 191 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerinde bulunmayan 10 şüpheliyi de yaptıkları çalışmalar sonrası gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araç ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı.

MİT ve Emniyetten Milyarlık Operasyon: Uluslararası Forex Çetesine Darbe, 174 GözaltıMİT ve Emniyetten Milyarlık Operasyon: Uluslararası Forex Çetesine Darbe, 174 GözaltıGündem

Kaynak: AA

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