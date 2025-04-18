15 Gündür Aranıyordu: Yusuf Bektaş'ın Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, sabah saatlerinde Yukarı Düden Çayı'nın döküldüğü dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Su teresi toplamak için dereye inen bir vatandaşın fark ettiği cansız bedenin, 3 Nisan'da kaybolan 36 yaşındaki kaynak ustası Yusuf Bektaş'a ait olduğu belirlendi.

İlk incelemede, cesedin üzerindeki kıyafetlerin Bektaş'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerle uyuşması dikkat çekti. Olay yeri ekipleri, yoğun koku nedeniyle maske ile çalışırken cesedin yanında bir çakmak ve eşi adına kayıtlı bir kredi kartı buldu.

Bu bulgularla birlikte kimlik tespiti kesinleşti. Yusuf Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA