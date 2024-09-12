15 Bin Çocuk Bilim Dolu Bir Yaz Geçirdi

Bilim Yunusemre, yaz tatili süresince açtığı kısa ve uzun dönem kurslar ile çocuklara birçok farklı branşta eğitim vererek eğitici ve eğlenceli yaz dönemi yaşattı. Yapılan çeşitli etkinlikler ile öğrenciler bilim ve teknolojiye dair deneyimlemelerde bulundu. Bilim merkezi açtığı yaz kursları ile yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim verdi. Bilim meraklısı öğrenciler, robotik kodlama, İKA yapımı, elektronik programlama, geleceğin tarım teknolojileri, İHA ve drone yapımı, lego spike eğitimi, mbot ve arduino kodlama gibi birçok eğitime katılarak yazılım dünyasına ilk adımlarını attı.

7 farklı atölyede uzun ve kısa dönem eğitimler ile kendilerini geliştiren öğrenciler, eğitim sonunda tasarladıkları projeleri sergileme fırsatı buldu. Öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmeye yönelik ücretsiz olarak yapılan kurslarda aldıkları eğitimlerle tasarladıkları projeler ebeveynler tarafından büyük beğeni topladı. Bilim merkezinde üniversite öğrencilerine yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Akademi tarafından düzenlenen günümüz teknolojilerinin başında gelen Yapay Zeka Eğitimi ise katılımcılardan tam not aldı. Ebeveynlerin ve öğrencilerin Bilim Yunusemre ile ilgili detaylı bilgi için Instagram hesabını ziyaret edebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: İHA