149 Kişi Ölümün Kıyısından Döndü

Kocaeli'nde 149 vatandaş ölümden döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta 149 kişiyi ölümden kurtardı. Bu denetimlerle birlikte 149 kişi boğulmaktan kurtulmuş oldu.

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149 Kişi Ölümün Kıyısından Döndü - Resim: 1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 149 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Yaz deniz sezonunun açıldığı 15 Haziran itibariyle Kocaeli sahillerinde canla başla görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için hazır kıta bekliyor. Bu kapsamda Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor.

Kaynak: İHA

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