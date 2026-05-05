146 Kişiye Mezar Olan Hamidiye Sitesi Davasında Karar Çıktı: Müteahhide 21 Yıl, 15 Sanığa Beraat

6 Şubat Depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi davasında karar açıklandı. Müteahhide 21 yıl hapis cezası verilirken 15 sanık beraat etti.

Son Güncelleme:
146 Kişiye Mezar Olan Hamidiye Sitesi Davasında Karar Çıktı: Müteahhide 21 Yıl, 15 Sanığa Beraat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi davasında karar çıktı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sitenin müteahhidi ve dönemin belediye görevlilerinden Ahmet Kara, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö’nün beraatine hükmedildi. Birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri Ç.H, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş’nin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.

AVUKATLAR TEPKİLİ

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, duruşma sonrası verilen kararın kendileri açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Kararın kesin olmadığını belirten Aksoy, şöyle konuştu: Kaybedilen canlar bir depremde değil, ihmaller zinciri sonucu yitirildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda bu nitelendirme, fiilin ağırlığıyla hukuki karşılığı arasındaki dengeyi bozmakta ve kamu vicdanında derin bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ankara'da Stratejik Zirve: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Türkiye'ye Geliyor Ankara'da Stratejik Zirve, Türkiye'ye Geliyor
3 Yıl Sonra Şok Delillere Ulaşıldı! Kaza Sanılıyordu, Cinayet Çıktı 3 Yıl Sonra Şok Delillere Ulaşıldı! Kaza Sanılıyordu, Cinayet Çıktı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı: Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacak mı? Mehmet Ali Aydınlar’dan Seçim Kararı
Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı! Para Cezası Kesildi Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı!
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?