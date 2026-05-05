146 Kişiye Mezar Olan Hamidiye Sitesi Davasında Karar Çıktı: Müteahhide 21 Yıl, 15 Sanığa Beraat

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi davasında karar çıktı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sitenin müteahhidi ve dönemin belediye görevlilerinden Ahmet Kara, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö’nün beraatine hükmedildi. Birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri Ç.H, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş’nin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.

AVUKATLAR TEPKİLİ

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, duruşma sonrası verilen kararın kendileri açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Kararın kesin olmadığını belirten Aksoy, şöyle konuştu: Kaybedilen canlar bir depremde değil, ihmaller zinciri sonucu yitirildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda bu nitelendirme, fiilin ağırlığıyla hukuki karşılığı arasındaki dengeyi bozmakta ve kamu vicdanında derin bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA