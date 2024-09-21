1450 kilometre yol yürüyerek evine geri döndü! İşte o yolculuğun ardındaki gizem

Kaliforniya'da yaşayan Benny ve Susanne Anguiano çifti, kamp sırasında kaybettikleri kedileri Rayne Beau'nun evine geri dönmesiyle büyük bir sürpriz yaşadı. Haziran başlarında Yellowstone Milli Parkı'nda yaptıkları kamp esnasında korkarak ormana kaçan kediyi bulma çabaları sonuçsuz kalmıştı. Çift, kedilerini geri getirebilmek için ödül mamaları ve oyuncaklar denese de başarılı olamadı.

Yellowstone çalışanlarından biri, bir çakal sürüsünün bölgede küçük bir köpeğe saldırdığını ve Rayne Beau’nun hayatta kalma şansının düşük olduğunu söylemişti.

Susanne Anguiano, kedilerini geride bırakmak zorunda kaldıkları o anı hayatının en zor günü olarak tanımlayarak, "Onu terk ediyormuşum gibi hissettim" dedi.

ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU

Anguiano çifti eve döndükten 60 gün sonra gelen bir mesajla kedilerine kavuştu. Kaliforniya’daki Roseville şehrinde, kaybolduğu yerden tam 1450 kilometre uzakta bir barınağa ulaşan Rayne Beau’nun çipi sayesinde çift, kedilerinin yerini öğrenebildi. Barınak yetkilileri kedinin kimliğini belirleyerek aileye bilgi verdi. Rayne Beau, sokakta yalnız dolaşırken onu fark eden bir kadın tarafından barınağa götürülmüştü.

İNANILMAZ YOLCULUĞUN ARDINDAKİ GİZEM

Rayne Beau'nun bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl kat ettiği hâlâ gizemini koruyor. Bu zorlu yolculuk sırasında epey kilo kaybettiği fark edilen kedi, kaybolmadan önce 6,5 kilogram iken bulunduğunda sadece 3,5 kilogram ağırlığındaydı.

Susanne Anguiano, kedilerinin çok yorgun olduğunu belirterek, "Muhtemelen daha fazla ilerleyecek gücü kalmamıştı" dedi. 4 Ağustos'ta ailesine kavuşan Rayne Beau, şimdilerde evdeki diğer kediyle oynayarak ve ödül mamalarıyla keyifli günler geçiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi