142 Gündür Tutuklu... İşte Hakim Karşısındaki Ümit Özdağ'ın İlk İfadesi

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Özdağ, aleyhinde hiçbir delil olmadığını belirterek siyasi gerekçelerle tutuklu olduğunu söyledi.

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142 Gündür Tutuklu... İşte Hakim Karşısındaki Ümit Özdağ'ın İlk İfadesi
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142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasından açılan davadaki ilk duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda gerçekleşen duruşma, saat 10.30 itibarıyla başladı.

Partisinden pek çok isim de Ümit Özdağ'a destek için Silivri Cezaevi yerleşkesine giderken, duruşma salonun giren Özdağ'ın, avukat ve izleyiciler tarafından alkışlandığı bildirildi. Duruşmada savunma yapan Özdağ, kendisi aleyhinde hiçbir delilin olmadığını ve yargılamanın siyasi olduğunu söyledi.

'HAKLARIM ÇİĞNENDİ'

Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ettiğini dile getiren Zafer Partisi lideri, "Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanı'na hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Tek kişilik bir hücrede anayasal haklarım çiğnendi. Bu adli değil siyasi bir süreç ve tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir" dedi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Özdağ, ifadelerinin ardından bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı. Ardından Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla da dava açıldı.

Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta tefrik edilirken "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özdağ’ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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