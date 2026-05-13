14 Yıllık Sır Dosyası Yeniden Açıldı: 16 Yaşındaki Osman’ın Öldürüldüğü Şüphesiyle Anne, Baba ve Dayı Gözaltında

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında esrarengiz şekilde kaybolan ve dosyası kapanan 16 yaşındaki Osman Aktepe’nin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine JASAT 9 aylık teknik takip başlattı. Aralarında gencin öz annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'da 14 yıl önce gerçekleşen ve o dönem sonuçsuz kaldığı için "takipsizlik" kararı verilen bir kayıp dosyası raftan indi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe ile ilgili aldığı yeni bir ihbar üzerine 9 ay önce gizli bir çalışma başlattı.

AKRABALAR ÇEMBERE ALINDI

Kayıp gencin aslında öldürülmüş olabileceği yönündeki güçlü iddiaları araştıran JASAT ekipleri, Aktepe ailesini ve olayla bağı bulunan kişileri yakın takibe aldı. 9 ay süren fiziki izleme, tanık ifadeleri ve telefon dinleme kayıtlarının titizlikle incelenmesinin ardından, gencin öldürülmüş olabileceği şüphesi ağırlık kazandı.

ARALARINDA ANNE, BABA VE DAYI DA VAR

Elde edilen deliller ve kuvvetli cinayet şüphesi doğrultusunda düzenlenen operasyonla, aralarında kayıp Osman Aktepe'nin öz annesi, babası ve dayısının da yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: AA

