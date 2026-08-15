14 Yıllık Faili Meçhul Bir Cinayet Daha Çözüldü: Kimliği Belirsiz Ceset DNA Testiyle Tespit Edildi

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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının faili meçhul dosyaları yeniden değerlendirmesi kapsamında başlatılan soruşturma doğrultusunda 2012 yılında Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin DNA incelemesi sonuçlandı.

14 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın’a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın’ın oğlu Burak Zülam’dan alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.

EŞİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Gülizar Aydın’ın eşi Selami Aydın’ın olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi. Yapılan teknik incelemelerde Selami Aydın’ın, kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede olay tarihinde bulunduğu tespit edildi. Toplanan maddi deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, İzmir’deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca Gülizar Aydın’ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA