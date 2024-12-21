14 Yaşındaki Sürücü Cipiyle Arabaya Çarptı, 1 Ölü

Adana’da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı cip arkadan bir otomobile çarptı, o anlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi. Cipin çarptığı otomobil kazada hurdaya dönerken sürücüsü yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı Fiat marka otomobili ile refüjden yola çıktı.

CİPİN SÜRÜCÜSÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T., kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkorkmaz’ın otomobiline arkadan çarptı.

14 Yaşındaki Sürücü Cipiyle Arabaya Çarptı, 1 Ölü - Resim : 1

TEZKORKMAZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz’ı araçtan çıkardı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.

14 Yaşındaki Sürücü Cipiyle Arabaya Çarptı, 1 Ölü - Resim : 2

14 yaşındaki sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

İstanbul'da Korkunç Kaza, Süratle Gelip Giyim Mağazasına Daldıİstanbul'da Korkunç Kaza, Süratle Gelip Giyim Mağazasına DaldıGüncel
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine GirdiDiyarbakır'da Zincirleme Kaza! 13 Araç Birbirine GirdiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Trafik kazası
Son Güncelleme:
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz
MSB 6 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu MSB 6 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
İstanbul'da Korkunç Kaza, Süratle Gelip Giyim Mağazasına Daldı İstanbul'da Kaza, Aracıyla Mağazaya Daldı