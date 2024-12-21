14 Yaşındaki Sürücü Cipiyle Arabaya Çarptı, 1 Ölü

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı 06 DT 5069 plakalı Fiat marka otomobili ile refüjden yola çıktı.

CİPİN SÜRÜCÜSÜ 14 YAŞINDA ÇIKTI

Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T., kullandığı 80 DT 099 plakalı Mercedes marka cip ile Tezkorkmaz’ın otomobiline arkadan çarptı.

TEZKORKMAZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz’ı araçtan çıkardı ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.

14 yaşındaki sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA