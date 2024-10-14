14 Yaşındaki Kızlarını Evlendireceklerdi... Samsun'daki 'Çocuk Gelin' Skandalında Yeni Gelişme!

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün Dededağ Mahallesi’nde bir düğüne gerçekleştirdikleri denetimde damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki kız çocuğu İ.G. koruma altına alındı. Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Kız çocuğunun anne ve babası ile 17 yaşındaki damat adayı ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA