14 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Vuruldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, av tüfeği ile başından vurularak yaşamını yitirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

14 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Vuruldu

İddiaya göre, S.A. (21) iş yerinde bulunan ruhsatlı av tüfeğini 14 yaşındaki Muammer Samet Karaoluk’a gösterdiği sırada silah, kazara ateş aldı. Kaza sonucu Muammer Samet Karaoluk başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Karaoluk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Karaoluk’un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, 14 yaşındaki Muammer Samet Karaoluk’un Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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