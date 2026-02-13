14 İldeki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: 322 Kişi...

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 kişinin emniyetten adliyeye sevk işlemleri başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVKLER BAŞLADI

Operasyonda gözaltına alınan 305 kişi ile devam eden çalışmalarda yakalanan 17 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeye başlandı. Kişilerin sevk işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları belirlenmişti. Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.

Çalışmalar kapsamında düzenlene operasyonda 305 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 17 kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen kişilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.

Kaynak: AA

