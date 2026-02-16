14 Bin Dolarlık 'Sahte Oturum Belgesi' Vurgunu

İstanbul'da sahte oturum belgesi düzenleyerek 14 bin dolarlık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişiler için "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan olaylarda son dönemde gözle görülür bir artışın olduğu belirtildi.

Yabanca uyruklu müştekilerin şikayette bulunmadıkları aktarılan açıklamada, ancak olay örgüsünün ülkeye çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceği söylenmesi şeklinde olduğu kaydedildi.

14 BİN DOLARLIK VURGUN

Açıklamada, kişilerin bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları vurgulanarak, "Belirtilen şekilde haksız kazanç temin edilmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği projeli ve teknik takipli çalışma sonucunda elde edilen delillere göre anlaşılmakla atılı suça iştirak ettikleri tespit edilen 2'si vatandaşımız, 7'si Filipinler ülkesi uyruklu toplam 9 şüpheli hakkında saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Sonucunda şüpheliler gözaltına alınmış ve suçta kullanılan birçok delile el konulmuştur" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şüphelilerin sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de operasyon düzenlediği belirtildi.

Kaynak: AA

