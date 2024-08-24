130 TL'den Satılıyordu! Fiyatı Aniden 60 Liraya Düştü

Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye'de çiftçiler, kahverengi kokarca şoku yaşıyor. Tarlada geçtiğimiz haftalarda 130 liradan satışa çıkarılan fındık, bugünlerde kilogram başına 60 TL'ye kadar geriledi.

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130 TL'den Satılıyordu! Fiyatı Aniden 60 Liraya Düştü - Resim: 1

Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye'de, fındığın başkenti olan Ordulu çiftçiler zor günler yaşıyor.

Bu yıl bakanlık tarafından duyurulan fiyatlar çiftçileri memnun etmezken, bu durumun üzerine tarlalara 'kahverengi kokarca' korkusu çökmüş durumda. Fiyatları bir hafta içerisinde 130 liradan 60 liraya kadar gerileten kokarcalar, çok sayıda fındığın bozulmasına neden oluyor.

YA KİMSE ALMIYOR YA DA YARI FİYATINI VERİYORLAR

Üreticiler, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle çürüyen fındıklarını ayıklamak ve yüksek fiyata satabilmek adına 30 dereceye ulaşan sıcağın altında fındıklarını seçerek, çürüklerinden ayırmaya çalışıyor. Üreticiler, bölgelere göre fındıklarını satmaya da zorlandıklarını, bazı manavların hiç satın almadığını ve bazılarının ise düşük fiyat verdiğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

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