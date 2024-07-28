13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep’te 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde “Hırsızlık” suçundan hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek'ten Vergi Paketi Savunması: Bu Yasa Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor 'Bu Yasa Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor'
Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
Tekel Bayisinde Dehşet! Yasak Saatte İçki Satmayan İşletmeciyi Öldürdü, Kardeşini Yaraladı Tekel Bayisinde Dehşet! Yasak Saatte İçki Satmayan İşletmeciyi Öldürdü, Kardeşini Yaraladı
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!