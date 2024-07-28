13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde “Hırsızlık” suçundan hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı, yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA