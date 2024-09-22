13 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

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13 Yıl 7 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı

Adıyaman’da hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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